وصول شاحنة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وسط فرحة عارمة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من رام الله، إن هناك بعض التضييقيات من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للتنقيص من فرحة الفلسطينيين، وعدم اكتمال البهجة إلى قلوبهم، مشيرةً إلى أنه في بعض الدفع في تبادل الأسرى تم احتجاز عائلة من عائلات أسرى المفرج عنهم والبعض الآخر لم يسمح لهم القدوم من مدينة بيت لحم لعناق أسيرهم

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حافلة الأسرى الفلسطينيين وصلت وجميع الفلسطينيين يحتشدون الآن في منطقة وصول الأسرى، مشيرةً إلى أن الفرحة عنوان الموقف مع لحظة وصول الأسرى، وهناك من يجري لملاقه الأحبة وسط تصفيق حار من الأهالي، لافتة إلى أن الأمن الفلسطيني يأمن حافلة الأسرى لأن الحشود الفلسطينية كبيرة للغاية.

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، «الحافلة كانت تستقل 32 أسيرًا من بينهم 7 أسرى سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية».