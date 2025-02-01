المسلماني خلال اللقاء الفكري: العلماء يصنعون انتصارات العالم ولا يجب الانسياق للخرافات

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه حين انتهت الحرب العالمية الثانية قيل إن علماء الرياضيات هم الذين فازوا بالحرب ولولاهم لما انتصرت جيوش الحلفاء؛ داعيا إلى عدم الانسياق وراء الخرافات، وذكر أنه عندما اكتشف البريطانيون الرادار ظهرت إشاعة بأنهم "أكلوا الجزر" فصار نظرهم أقوى.

وقال المسلماني، خلال حديثه باللقاء الفكري، اليوم السبت، بعنوان "حالة المعرفة في عالم متغير"، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتديره الإعلامية ريهام الديب: "لا يزال العلماء يحكمون العالم، لا أريد أن يصدق الناس خرافات الماسونية والحكومات السرية وغيرها، لافتا إن من يحكم العالم هم العلماء في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، الذين يبتكرون الاختراعات ويطورون التكنولوجيا".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن خريطة العلم هي خريطة القوة الحقيقة في العالم، وأن مصر لديها علماء بارعين.

وخلال حديثه عن التطور العلمي، ضرب المسلماني مثالا بعلوم البيولوجيا الجزيئية التي تطورت بشكل ضخم خلال الأعوام السابقة، ويمكن أن تؤدي إلى" اختراقات كبرى أو كوارث كبرى في المستقبل"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى ابتكارات مثل المقص الجيني "الذي قيل إن التوصل إليه يغير في قوانين الحياة"، والعمل الذي يقوم به الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، الذي يسعى لمواجهة الشيخوخة بعد أن ألهمه وفريقه ارتفاع مستويات العمر في اليابان.

وأكد المسلماني أن خطورة هذا تكمن في أن من يقدر على هذا يمكنه شن حروب بيولوجية وجينية يمكن أن تقضي على الإنسان، لذلك يجب أن نكون على هذا الدرب من التطور.

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