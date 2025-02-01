إعلام إسرائيلي: مروان البرغوثي وأحمد سعدات سيتحرران في ثاني مراحل الصفقة

ذكر إعلام إسرائيلي اليوم السبت، أن القيادي الكبير في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات سيكونان من بين المحررين في المرحلة الثانية من الصفقة والتي من المفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل.

ومع اقتراب بدء مفاوضات المرحلة الثانية، يبدو أن الجانب الأمريكي سيشارك بقوة في هذه المحادثات، كما يشير محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، ألون بن دافيد.

غير أن هذه المفاوضات المتوقعة لن تسير بسهولة، حيث ستتناول العديد من القضايا المهمة والمعقدة للغاية، خاصة في ظل التهديدات التي يطلقها البعض بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وفقًا لما ذكره بن دافيد.

يأتي هذا في وقت هدد فيه وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من التحالف الحكومي وحتى حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم يتم العودة إلى الحرب وإعادة احتلال قطاع غزة.

وتبدأ مفاوضات المرحلة الثانية الأسبوع المقبل، وكشف موقع عبري أن حماس وعدت عائلتي الأسيرين الفلسطينيين البارزين مروان البرغوثي وأحمد سعدات بالإفراج عنهما ضمن المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الأسرى رغم اعتراض إسرائيل.