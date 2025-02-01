وصول أول دفعة من المرضى والمصابين الفلسطينيين لمعبر رفح

شهد معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، اليوم السبت، وصول الدفعة الأولى من المرضى والمصابين الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد تم فتح المعبر لأول مرة منذ مايو 2024، للسماح للفلسطينيين العبور إلى مصر لتلقي العلاج، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة أن 50 مريضًا، غالبيتهم من الأطفال ومرافقيهم، غادروا غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال الدكتور محمد زقوت، المدير العام للوزارة، إن هؤلاء المرضى تم نقلهم بشكل استثنائي عبر المعبر بعد إعادة فتحه في إطار الحالات الإنسانية الطارئة، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وفي سياق آخر، انتهت صباح يوم السبت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر الدولي من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عملية التبادل.

وقد أسفرت العملية عن إفراج حماس عن الأسير الإسرائيلي الثالث، كيث شمونسل سيغال، الذي يحمل أيضًا الجنسية الأميركية، وذلك في ساحة ميناء غزة.

وتم تسليم الأسير إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام بواسطة الصليب الأحمر، بحسب بيان مشترك.

وأعلنت حركة حماس في بيان صحفي أن هذه العملية تأتي في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، حيث تم الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، من بينهم أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، مقابل إطلاق دفعة جديدة من أسرى حماس من سجون الاحتلال.