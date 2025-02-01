الإسكندرية والقليوبية إلى نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

شهدت منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد، المقامة بالمدينة الشبابية في الإسكندرية، مواجهات قوية ، أسفرت عن تأهل منتخبي الإسكندرية والقليوبية إلى المباراة النهائية، بعد أداء حماسي ومتميز.

وقدم الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية "استوديو اونلاين" ، للبطولة في سابقة هي الأولى من نوعها ، التي تشهدها بطولة تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وحجز منتخب الإسكندرية مقعده في النهائي بعد فوزه على الجيزة بنتيجة 21-14، ليواصل تصدره للمنافسات.

وفي لقاء آخر، انتزعت القليوبية بطاقة التأهل بعد مباراة مثيرة أمام المنيا، انتهت بالتعادل 10-10 في كلا من شوطي المباراة، قبل أن تحسمها القليوبية بضربات الجزاء بنتيجة 4-3.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، تمكنت الجيزة من التفوق على المنيا بنتيجة 21-12، لتحصد ميدالية المركز الثالث، فيما جاء منتخب المنيا في المركز الرابع.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية المرتقبة بين الإسكندرية والقليوبية، حيث يتنافس الفريقان على لقب النسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، في مواجهة حاسمة ينتظرها عشاق اللعبة.