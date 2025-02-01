غرفة دمياط: إقامة معارض لدعم القطاعات والتوسع في" أهلًا رمضان واليوم الواحد"

قال محمد فايد رئيس غرفة دمياط التجارية، إن التعاون بين الغرف التجارية في المحافظات المختلفة وتكامل الأدوار أمر في منتهى الأهمية حيث إن كل محافظة لديها مميزات تستفيد منها المحافظات الأخرى والتكامل في الأدوار يفيد الجميع وأن الفترة القادمة ستشهد تنظيم معارض متخصصة لمساندة الأنشطة المختلفة والتوسع بها لدعم الاقتصاد القومي.

وأشار فايد إلى أن غرفة دمياط وقعت عدد من بروتوكولات التعاون المشترك مع غرف "الشرقية –البحيرة – كفر الشيخ - المنيا" وتم تنظيم معارض متخصصة خاصة أن دمياط في الفترة الأخيرة لتقديم "الأثاث المودرن" بدل من "الأثاث التقليدي" لمواكبة التطورات العصرية الحديثة.

وتابع رئيس غرفة دمياط نظمنا معرض متخصص في الأثاث في المنيا ومعرضين في الشرقية ثم معرض في البحيرة وافتتح المعرضين محافظي المنيا والبحيرة في وجود رئيسي غرفتي المنيا والبحيرة.

وقال، إنه تم تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة دمياط بحضور عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية كاشفا عن معرض جديد وسيتم تنظيم خلال الأيام القادمة بالتعاون مع غرفة كفر الشيخ في ظل برتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الغرفتين.

وحول دور الغرفة في دعم المواطنين في ظل قرب شهر رمضان المبارك، أكد فايد إنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان في دمياط الجديدة على مستوي عالي جدا ويتم حاليا التجهيز لمعرض آخر في دمياط ونظمنا معرض اليوم الواحد افتتحه محافظ دمياط الأسبوع قبل الماضي.