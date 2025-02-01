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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هنا الزاهد: قدمت مسلسل إقامة جبرية بدون أي "ميك اب"

هنا الزاهد
هنا الزاهد
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كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تفاصيل دورها في مسلسل "إقامة جبرية"، والذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت الفنانة هنا الزاهد خلال استضافتها في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن اللقاء الأول لها مع أحمد سمير فرج مخرج العمل، طالبها أن يستاء منها الجمهور ويتعاطف معها في نفس الوقت.

وتابعت الزاهد، أن الاتفاق كان أن تظهر بدون أي لمسات جماليه "ميك اب"، كي تستطيع أن تقنع المشاهد بتفاصيل الشخصية.

حققت الفنانة هنا الزاهد نجاح كبير، وقدمت أداء فني مغاير لطبيعة أدوارها من خلال أحداث المسلسل.

ومسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، والإخراج أحمد سمير فرج.

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