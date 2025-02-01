المسلماني: مصر لديها قوة ناعمة كبرى ويجب تقديمها للعالم

أكد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الثقافة هي المحرك الرئيس للتاريخ، مشيرا إلى أن قيمة الاقتصاد الإبداعي في العالم بلغت 3 تيرليون دولار، منها ترليون في الولايات المتحدة وحدها؛ مشيرا إلى أهمية تنمية الاقتصاد الإبداعي في مصر، كأحد أبرز عوامل القوة الناعمة.

وقال المسلماني، خلال حديثه باللقاء الفكري، اليوم السبت، بعنوان "حالة المعرفة في عالم متغير"، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتديره الإعلامية ريهام الديب: "نحن من أكبر دول العالم في القوة الناعمة؛ وإذا أردنا تقديمها للعالم اقترح ما أطلق عليه" المربع الذهبي"؛ أول أضلاعه هو العالم العربي، ومصر هي قائدة الحداثة في العالم العربي، والتي أسست ولا زالت، وسوف تستمر، في مشروعها الإبداعي الرائد الثقافي والفني.

وأضاف: "هناك العالم الإسلامي، فنحن حين نخاطب قرابة الملياري مسلم، فنحن نخاطبهم عبر الأزهر الشريف وهو المرجعية الأكبر والمؤسسة الأهم في العالم الإسلامي".

وتابع: “حين نخاطب العالم المسيحي، لدينا مسار العائلة المقدسة، ونفخر بأنهم أقاموا في مصر لمدة ثلاث سنوات ونصف، أما لو أردنا مخاطبة العالم كله، فنحن لدينا حضارتنا المصرية القديمة المهلة، فبهذه العوامل يمكن مخاطبة العالم كقوة ناعمة”.

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