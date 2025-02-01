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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء باكستان يبحث مع رئيس بيلاروسيا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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 بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.
وذكر (راديو باكستان)، اليوم /السبت/، أن شريف أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مع لوكاشينكو، التزام باكستان بتعزيز العلاقات الودية والممتدة بين البلدين، مؤكدا أهمية تحويل هذه الروابط إلى شراكة اقتصادية تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
كما هنأ رئيس وزراء باكستان لوكاشينكو، على إعاده انتخابه رئيسا لبيلاروسيا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 يناير الماضي.
وعبر الزعيمان عن رغبتهما في تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك والبناء على أسس الصداقة والتعاون القائمة.

باكستان بيلاروسيا