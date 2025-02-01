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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد كيني يزور ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
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استضافت الهيئه العامه لميناء الاسكندريه برئاسه اللواء بحري احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الاداره وفدا رفيع المستوى من الموانئ الكينيه برئاسه وليام روتو الرئيس الإداري لهيئه الموانئ الكينيه.

تاتي هذه الزياره عقب توقيع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير الصناعه والنقل لمذكره تفاهم بين الهيئه العامه لميناء الاسكندريه وهيئه الموانئ الكينيه اثناء القمه الرئاسيه المصريه الكينيه المنعقده مؤخرا.

هذا وقد تم التباحث اثناء الزياره على كيفيه تفعيل مذكره التفاهم المبرمه بين الجانبين وكيفيه الاستفاده من الخبرات المصريه في مجال اداره الموانئ وتبادل المعرفه والخبرات والتدريب وبناء القدرات بين الطرفين، وكذا التباحث حول آليات تنفيذ مشاريع مشتركه وإثراء التبادل التجاري وحركه الملاحه بين ميناء الاسكندريه والموانئ الكينيه واستغلال موقعهما الجغرافي الاستراتيجي في القارة  الافريقيه.

وقد شملت الزياره جوله ميدانيه الى كل من محطه الركاب ومحطه تحيا مصر متعدده الاغراض وتفقد ارصفه الميناء والهويس الرابط بين البحر المتوسط ونهر النيل باعتباره احد وسائل النقل متعدد الوسائط المتواجده بالميناء والرابط مع قلب القاره الافريقيه.

الاستفادة من الخبرات المصرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التبادل التجاري القارة الأفريقي القارة الأفريقية الموانئ الكيني تنمية الصناعية محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ميناء الإسكندرية وزير الصناعة والنقل