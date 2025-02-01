بيطرى الشرقية ينظم احتفاليةلتكريم أكفأ وحدة بيطرية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بتنظيم إحتفالية لتكريم اكفأ وحدة بيطرية لعام ٢٠٢٤م و ذلك فى إطار دعم و تحفيز أصحاب الأداء المتميز و خلق روح المنافسة و جعلهم فى سباق دائم لتقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل و ذلك بحضور كلا من الدكتورة شهيرة حنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية وحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس عماد جنجن والدكتور محمد الصالحى نائب مجلس الشيوخ ومديرى الإدارات الداخلية ومديرى الإدارات الخارجية بالمديرية وشركاء النجاح من المجتمع المدني.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تكريم وحدة الصوالح إدارة فاقوس البيطرية بالمركز الأول ، ووحدة سنجها إدارة كفر صقر البيطرية بالمركز الثانى، ووحدة شبر النخلة ادارة بلبيس البيطرية وحدة شلشلمون إدارة منيا القمح البيطرية المركز الرابع ، ووحدة انشاص الرمل إدارة مشتول السوق البيطرية المركز الخامس، وأيضاً تم تكريم وحدتي ابني بيتك إدارة العاشر من رمضان البيطرية، ووحدة بني عباد ادارة مركز الزقازيق البيطرية بجائزة شرفية.