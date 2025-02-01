بالفيديو.. عرض الجرحى الفلسطينيين على لجنة الحجر الصحي ثم نقلهم لمستشفيات سيناء

رصد همام مجاهد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من معبر رفح وصول أول جريح فلسطيني قادم من قطاع غزة إلى معبر رفح، مشيرًا إلى أن المصاب لديه مرض مناعي في الجلد.

وأضاف «مجاهد»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن سيارات الإسعاف الفلسطينية ستصل إلى معبر رفح وتقف أمام سيارات الإسعاف المصرية ومن ثم يتم نقل المصابين من سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى سيارات الإسعاف المصرية، وبعد ذلك يتم عرض هؤلاء المصابين والجرحى على الحجر الصحي المصري للتأكد من أتخاذ التطعيمات المختلفة ومن ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية في سيناء، لافتًا إلى أن المستشفيات المصرية في أتم الاستعدادات لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «الاتحاد الأوروبي أعلن أمس عن تواجد 100 ضابط في معبر رفح من الجانب الفلسطيني من أجل المساهمة في مراقبة عملية دخول المصابين إلى معبر رفح بموافقة مصرية».