ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الزقازيق

شنت مديرية تموين الشرقية حملة مكبره برئاسة مدير عام الرقابة ومفتشي المديرية للمرور عل المحال التجارية والمخابز البلدية وأثناء تفقد الحالة التموينية بدائرة مركز الزقازيق تم ضبط 3 طن دقيق بلدي استخراج 87,5% والمخصص للمخابز البلدية المدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم تحرير محضر برقم 2119 جنح مركز الزقازيق .

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.