بمشاركة الكنائس المصرية.. موعد أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين

تستعد الكنائس المسيحية في مصر لإطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحيين، وتبدأ الفاعليات يوم الخميس القادم الموافق 13 فبراير ويستمر حتى الجمعة 21 فبراير، ويأتي ذلك بحضور رؤساء الكنائس وممثلي الطوائف المسيحية في مصر.

وتشارك الكنائس التالية خلال الصلوات: (الكنسية القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنائس الإنجيلية، الكنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، الكنيسة المارونية)

ويأتي برنامج أسبوع الصلاة كالآتي:

الخميس 13 فبراير – الكنيسة الإنجيلية برُوض الفرج (حفل الافتتاح)

الجمعة 14 فبراير – الكنيسة الأرثوذكسية بالمعادي

السبت 15 فبراير – كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر

الإثنين 17 فبراير – الكنيسة الأسقفية بمصر الجديدة

الثلاثاء 18 فبراير – كنيسة الروم الأرثوذكس

الأربعاء 19 فبراير – كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون

الخميس 20 فبراير – الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (كنيسة السامرية بشبرا الخيمة)

الجمعة 21 فبراير – يوم الشباب بكنيسة أبي سرجة، مصر القديمة