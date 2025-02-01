زيارة تفقدية للاشقاء الفلسطينيين المقيمين في نادي اتحاد سيناء

تفقد اللواء محمد عقل السكرتير المساعد و إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، نادي اتحاد سيناء للاطمئنان على أوضاع الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، أثناء خضوعهم لفترة الاستشفاء والمتابعة الطبية.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور إشراف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد "حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرارية تقديم الوجبات الغذائية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وكل أطراف الجهاز التنفيذي للمحافظة، لضمان سلامة وصحة الوجبات الغذائية وفقا للمعايير الطبية والصحية اللازمة.