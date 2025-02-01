بالصور.. ضبط 10.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ١٠.٥ طن مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها علي مدار أسبوعين بالمرور علي محلات الجزارة ومنافذ ثلاجات اللحوم .

ووجه محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ علي التصدي بكل حزم لأى مخالفة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار إلى أن الضبطيات ضمت ٢ طن و ١٥٠ كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة والبدرشين ، وضبط ٢ طن و ١٠٠ كجم مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي إمبابة .

كما تمكنت الحملات من ضبط ٣ طن و ٤٠ كجم مصنعات لحوم ودهون حيوانية ومقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبده و اسماك مستورده فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء بولاق الدكرور والطالبية.

بالإضافة إلى ضبط طن و٥٥٠ كجم لحوم مفرومة ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء المنيرة الغربية والهرم والعجوزة ، وضبط طن و ٥٠٠ كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة أوسيم.

وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٣٨٧ كجم بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق وجنوب والعمرانية والشيخ زايد وأكتوبر .

من جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٣٢ محضرا حيال المخالفين تنفيذا لدور المديرية في خدمة و حماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة .