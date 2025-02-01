رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر يناير بمشاركة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، وأيمن بدر مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بحلول شهر شعبان داعيا الله أن يبلغ مصر وشعبها شهر رمضان، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض رئيس الجامعة جدول أعمال اللجنة وتقرير الإدارة العامة للاستراتيجية بما تم إنجازه من أعمال .

وأشار القاصد إلى أنه جار الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة الاستثمارية "الباب السادس" للعام المالي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ .

كما أشار الدكتور أحمد القاصد إلى موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج مشروع إنشاء سور حول توسعات الجامعة بمدينة السادات ومشروع مستشفى الجراحة التخصصي في خطة العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، بالإضافة إلى موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الهدايا والتبرعات الخاصة بالربع الأول في خطة العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ .

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المناقلات الخاصة بمشروع إنشاء سور حول أرض المدينة الطبية في خطة العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.