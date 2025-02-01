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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول حافلة تقل 32 أسيرًا فلسطينيًا إلى رام الله ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل

حافلة الاسرى
حافلة الاسرى
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وصلت حافلة تقل 32 أسيرًا فلسطينيًا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معتقل عوفر إلى رام الله، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط حضور شعبي غفير.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء الأسرى من بين 183 أسيرًا فلسطينيًا من المقرر الافراج عنهم اليوم، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينهم 18 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023».
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد سلمت إلى الصليب الأحمر الدولي في وقت سابق اليوم 3 محتجزين إسرائيليين وهم ياردن بيباس وعوفر كالدرون الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية وكيث شمونسل سيجال الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تشمل المرحلة الأولى - في الشق المتعلق بتبادل الأسرى -، الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.
وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين.. فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.

الاحتلال الإسرائيلي معتقل عوفر رام الله