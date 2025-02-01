قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ، أسوان تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث استهدفت الجلسات تحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار في كافة المجالات باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.

جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن برنامج جلسات الدوار يتم تنظيمه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف ورجال الدين وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية.

الجلسات حول التحديات التي تواجه الأسرة المصرية

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت محاضرات عن كيفية اختيار شريك الحياة والتربية الإيجابية والتغذية السليمة للأم والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية والحفاظ على تكوين الأسر بشكل عام، وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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