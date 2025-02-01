موعد مباراة المصري البورسعيدي وزد في الدوري والقنوات الناقلة

يخوض فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير ، مواجهة قوية ضد نظيره زد أف سي في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يلتقي الفريقين على استاد السويس الجديد.

القناة الناقلة لمباراة المصري وزد

سيتم بث المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، التي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدى، بقيادة على ماهر، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات فى الجولة الماضية بالفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف، ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

فيما يسعى فريق زد لاستعادة انتصاراته مرة أخرى ويدخل زد المباراة محتلًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3.