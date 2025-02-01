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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة المصري البورسعيدي وزد في الدوري والقنوات الناقلة

علي ماهر المدير الفني
علي ماهر المدير الفني لفريق المصري
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يخوض فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير ، مواجهة قوية ضد نظيره زد أف سي في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يلتقي الفريقين على استاد السويس الجديد.

القناة الناقلة لمباراة المصري وزد 

سيتم بث المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، التي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدى، بقيادة على ماهر، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات فى الجولة الماضية بالفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف، ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

فيما يسعى فريق زد لاستعادة انتصاراته مرة أخرى ويدخل زد المباراة محتلًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3.

مباراة المصري وزد فريق المصرى البورسعيدي الدوري المصري القناة الناقلة لمباراة المصري وزد