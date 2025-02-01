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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد بحي الشروق

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد بحي الشروق
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افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، بحضور المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتنظيم وافتتاح مزيد من سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح، والحرص على إقامته بمناطق مختلفة لمساحة المحافظة الواسعة والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة وتحقيق المستهدف من وصوله إلى المواطنين للتخفيف عنهم الأعباء. 

وتفقد نائب المحافظ باكيات السوق والمنتجات المعروضة بتخفيضات  يشملها السوق من ٢٠ % إلى ٣٠% للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية والمدرسية بتخفيضات تصل إلى ٥٠% استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني. 

وشهد المعرض إقبال كبير من المواطنين للشراء تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة  ومشاركة العديد من تجار الجملة وتجار الخضروات والفاكهة والأسماك. 

ووجه نائب محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق والإعلان عن أسعار السلع ومشاركة التجار في الاستجابة لمزيد من التخفيضات لتحقيق الاستفادة للمواطنين. 

نائب محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد بحي الشروق

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مطروح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح سوق اليوم الواحد الغرفة التجارية بمطروح مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح