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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

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تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه يصدر إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بخط صغير جدا ولا يوجد به القيمة المدفوعة من المشترك، وعند العودة للشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية، فإنه لايتم معرفة أي شيء.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل يعقل أن يتم دفع ٥٠٠ جنيه على سبيل المثال ولم يظهر على الإيصال القيمة المدفوعة وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء يظهر أقل بكثير داخل العداد.

وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعديل السيستم الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حتى تكون هناك شفافية ما بين المشترك والسيستم لمعرفة حقوق كلا منهما.

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