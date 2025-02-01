جامعة بنها تتقدم لتسجيل صنفين جديدين للأرز عالي الجودة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها (شركة مملوكة بالكامل لجامعة بنها)، أن الشركة تقدمت للجنة تسجيل الأصناف الزراعية بمركز البحوث الزراعية لتسجيل صنفين جديدين من محصول الأرز (بداية ١) و(بداية ٢).

وتتميز الأصناف الجديدة في كمية المحصول والمقاومة للأمراض وهي ضمن مخرجات البرنامح البحثي لمحصول الأرز بكلية الزراعة بمشتهر.

وأشار الجيزاوي إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ جامعة بنها للاسترتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن بمبادئها الاستدامة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وسعي الجامعة للاستثمار في المعرفة والإنتاج الفكري ومخرجات البحث العلمي وبرعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقدمت شركة بداية للجنة تسجيل الأصناف الزراعية بمركز البحوث الزراعية لتسجيل صنفين جديدين من محصول الأرز (بداية 1) و(بداية 2)، حيث تتميز الأصناف الجديدة في كمية المحصول والمقاومة للأمراض وهي ضمن مخرجات البرنامج البحثي لمحصول الأرز بكلية الزراعة بمشتهر.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، إن البرنامج البحثي لمحصول الأرز امتد لأكثر من 6 سنوات وتعددت مخرجات البرنامج البحثي الذي قام بتمويلة صندوق حساب البحوث بالجامعة وشملت بناء قدرات الفريق البحثي في مجال تربية محصول الأرز ومنح عدد درجتين ماجستير لباحثين بقسم المحاصيل بالكلية ليكونوا نواه لمدرسة علمية متخصصة في مجال تربية محصول الأرز.

هذا إلى جانب نشر عدد من البحوث بالمجلات العلمية الدولية والمحلية المتخصصة الي جانب تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون في مجال تربية محصول الأرز بين الجامعة وجامعة ووهان في الصين ومعهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية.

وأشار الدكتور سيدهم أسعد سيدهم أستاذ تربية المحاصيل والباحث الرئيس للمشروع إلى أن السلالات المستهدف تسجيلها لأصناف ناتجة عن التهجين بين العديد من سلالات الأرز المصرية والصينية التي تحمل الصفات المرغوبة في المحصول والمقاومة للأمراض وأن فريق العمل ضم العديد من طلاب الدراسات العليا والباحثين وخبراء تربية محصول الأرز بمعهد بحوث المحاصيل وجامعة ووهان بالصين، وأن الفريق البحثي يسعى مستقبلا لاستنباط أصناف جديدة من محصول الأرز ذات صفات مرغوبة لدى المزارع المصري.

جدير بالذكر أن السلالات المبشرة والمستهدف تسجيلها ستخضع لاختبارات تقييم بمركز البحوث الزراعية على مدى موسمين زراعين بداية من الموسم الصيفي القادم.

رئيس جامعة بنها

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