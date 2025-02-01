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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح باب الترخيص لـ5 سيارات للعمل على خط سير معبدي رمسيس الثاني

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بأهالي مدينة أبو سمبل السياحية
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قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فتح باب الترخيص لـ5 سيارات للعمل على خط سير معبدي رمسيس الثاني وقرية المستقبل بمدينة أبو سمبل السياحية، وهو المطلب الذي تقدم به أهالي مدينة أبو سمبل السياحية للمحافظ أثناء جولته الميدانية ولقائه بهم.

منح الترخيص بعد إجراء القرعة العلنية

ووجه محافظ أسوان يأن يتم منح الترخيص للعمل بهذا الخط بالقرعة العلنية داخل ديوان عام المحافظة وبإشراف السكرتير العام المساعد، وطبقا للشروط المعلن عنها سابقا وللضوابط المنظمة من أجل تحقيق الشفافية الكاملة بين المتقدمين للحصول على الترخيص.

وأوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف بأنه بناءً على التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية سيد سعدى فقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن احتياج أهالي المدينة لعدد 5 سيارات تعمل على خط سير داخلي المعبد / قرية المستقبل، لافتة إلى أنه يوجد بالفعل عدد 5 سيارات مرخص لها بالعمل على هذا الخط، ولكن العدد يعتبر غير كافى للعمل داخل مدينة أبو سمبل نظرا لطبيعة المدينة السياحية، وفي ظل توافد الأفواج والزائرين عليها، ولذا فقد أصدر المحافظ تعليماته بفتح الباب لزيادة العدد بـ 5 سيارات إضافية لخدمة أهالي المدينة والمترددين عليها.

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