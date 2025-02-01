أحمد المسلماني: نحن في عالم "اللايقين"

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إننا نعيش في عالم اللايقين، والذي أصبح فيه المجهول أكبر من المعلوم، وصار اتخاذ القرار أصعب.

وأشار المسلماني، خلال حديثه باللقاء الفكري، اليوم السبت، بعنوان "حالة المعرفة في عالم متغير"، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتديره الإعلامية ريهام الديب، إلى أن هذا النظام العالمي لا يبالي، والساسة الكبار فيه لا يقرأون المشهد بدقة ولا يهتمون، مثلما فعل الأمريكيون في العراق، وفقط بعد الاحتلال اعتذرت الصحف الأمريكية، وفي فيتنام فقط اعتذر أوباما.

وأضاف: أنا قابلت الجنرال الأمريكي الذي قاد حرب فيتنام، وسألته عن الذي فعلته الولايات المتحدة هناك، فقال لي إننا اعتذرنا ولم يعد هناك ما يمكن فعله، بالمثل، قابلت آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، وسألته عن سياساته الإصلاحية التي أدت لانهيار روسيا، فقال لي: لقد حاولت لكنني فشلت.

وتابع: هكذا يتعامل قادة العالم بهذه الطريقة من اللامسئولية.

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