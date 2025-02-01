باحث بالمركز الفلسطيني للدراسات: نشهد أسبوعًا حاسمًا في مصير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال خليل أبو كرش، الباحث بالمركز الفلسطيني للدراسات، إن اليوم يشهد جولة أخرى من عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفقًا للاتفاق الذي تم توقيعه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بجهود من الوسطاء.

وأضاف أبو كرش، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن عملية تسليم اليوم سارت الأمور فيها بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق، والصورة خرجت من غزة بكثير من التركيز والتدقيق، حيث تحدث الداخل الإسرائيلي وتناول هذا المشهد، وننتظر الآن الاستمرار في هذا الاتفاق وتطبيقه من ناحية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفقًا للقوائم التي نشرت في السابق.

وأوضح أن الاتفاق يسير بشكل مقبول وجيد، وهناك تجاوز في كل العقبات التي نشأت خلال عملية التطبيق، مؤكدًا أن هذا الأسبوع هو أسبوع حاسم في مصير هذا الاتفاق.