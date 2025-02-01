حزب إرادة جيل: الشعب المصري يرفض كل محاولات التهجير لأهالي غزة

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الوقفة التضامنية التي جرت عند معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين تجسد مسئولية الأحزاب في دعم الوطن ومساندة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب التزامنا بدعم دول الجوار والوطن العربي بشكل عام.

وأضاف “مطر”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأحزاب المختلفة تحركت بشكل جماعي، حيث شارك ممثلون عن جميع الأطراف، بما في ذلك المواطنون والجمعيات الأهلية، في هذه الملحمة التي تؤكد على موقف المصريين الرافض لأي تهديدات تستهدف بلادهم أو رئيسهم، مؤكدًا أن الشعب المصري يرفض كل محاولات التهجير لأهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن حضور المواطنين بكثافة يعكس تعاطفهم مع الفلسطينيين ورفضهم التام لسياسات التهجير، مؤكدًا أن موقف المصريين واضح في الوقوف مع الرئيس السيسي ومع القوات المسلحة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.