ضبط وإعدام 2500 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بأسوان

نجحت حملة موسعة فى ضبط كمية من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمى بإجمالى 2500 كيلوجرام، حيث عثر بداخله على ديدان وحشرات طبقاً لتقرير الصحة والطب البيطرى بأسوان، وتم إعدامها، مع تحرير محضر رقم 181 لسنة 2025، وغلق المكان الذى تم ضبط هذه الكمية من الفسيخ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحبه.

ضبط وإعدام 2500 كيلو فسيخ غير صالح للإستهلاك الآدمى بأسوان

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستمرة بضرورة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال تكثيف الجهود بين كافة الجهات لتشديد الرقابة التموينية والصحية على مختلف الأنشطة التجارية لضبط أى مخالفات أو مضبوطات غير مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة، والقيام الفورى بإعدامها، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

شهدت الحملة مشاركة لممثلى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى وإدارة التراخيص بالوحدة المحلية .

ضبط 512 كيلو سلع منتهية الصلاحية داخل مينى ماركت

وفي نفس السياق شن فرع جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بمديرية الصحة حملة على أحد المولات الكبرى، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مينى ماركت بإجمالى 512 كجم، وتم تحرير 2 محضر، وتم العرض على النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بالإعدام الفورى للمضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهة المخالفة.

وشارك فى جهود الحملة أحمد عبد القادر وسيد فواز من جهاز حماية المستهلك، ومحمود عبد السلام ومحمود هاشم ومحمد عبد المنعم من الصحة .

وكان محافظ أسوان قد أعطى تعليماته للمسئولين بجهاز حماية المستهلك بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، مشيراً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لانضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

1000183784

1000183779

1000183775

1000183773

1000183776

1000183220

1000183216

1000183218

1000182771

1000182768

1000182759

1000182762