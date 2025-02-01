دفن سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بالشيخ زايد

صرحت نيابة زايد، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق، بعدما صدمتها سيارة ملاكي بالشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع سيدة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية أثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة ملاكي مسرعة، قيادة المدعو أحمد. م (40 عامًا)، صاحب شركة عقارات، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.