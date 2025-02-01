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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74,5%

محافظ بورسعيد يعتمد
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 74,5
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اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 74,5 %.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 74,5 %

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74,5 %


بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالبا وطالبة، حضر منهم 14774 طالبا وطالبة، بينما إجمالي الطلاب الناجحين 11011 طالبا وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

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