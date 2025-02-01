"الليلة الكبيرة" تبهر جماهير حلايب وشلاتين وأبورماد ضمن مسرح المواجهة والتجوال

شهدت مدن حلايب وشلاتين وأبورماد عروضًا مميزة لمسرحية العرائس الشهيرة "الليلة الكبيرة"، وذلك ضمن فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال، الذي ينفذه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وتحت إشراف المخرج محمد الشرقاوي، مدير المشروع.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية لنشر الفنون في مختلف ربوع الوطن.

وأعرب المخرج هشام عطوة، عن سعادته البالغة بالتفاعل الكبير من أهالي حلايب وشلاتين وأبورماد مع العرض، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالفن إلى جميع فئات المجتمع، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

وأضاف عطوة، أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال مستمر في تقديم العروض المتنوعة بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، من أجل نشر الفنون المسرحية وترسيخ الهوية المصرية في كل أنحاء البلاد.

واختتم عطوة حديثه قائلًا: "نعمل على تقديم عروض تناسب جميع الأعمار، ونسعى لتقديم المسرح في كل مكان، لأن الفن حق للجميع."

عرض "الليلة الكبيرة" هو أحد أشهر عروض مسرح العرائس في مصر، من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي وتصميم عرائس ناجي شاكر، ويقدم لوحات استعراضية مستوحاة من أجواء الموالد المصرية التقليدية.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.