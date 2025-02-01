دفن جثتي عامل وممرض لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالهرم

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثتي عامل وممرض لقيا مصرعهما في حادث تصادم أثناء استقلالهما دراجة نارية، بعدما صدمتهما سيارة ملاكي بمنطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية مما تسبب في مصرع عامل وممرض مستقلي الدراجة النارية وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.