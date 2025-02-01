"كوني قدوة وعلشان نربي صح".. استمرار الندوات التثقيفية لعضوات نادي الفتاة والمرأة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.



وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على إتخاذ القرار.



وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذاً لمبادرة بداية وتفعيلاً لمبادرتي “ كوني قدوة وعلشان نربى صح” وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوتين تثقيفيتين عن ( الأمن النفسي وقدره القتيات على مواجهة التحديات والأسرة المصرية المتماسكة والتحديات المعاصرة) وذلك بمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز شباب الأسدية التابع لإدارة شباب أبو حماد .



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام سيد خليل معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد حسن عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتقديم الندوتين والتي تم خلالهما إستعراض التحديات الشائعة التي تواجه الفتيات في مراحل مختلفة من حياتهن وتقديم مجموعة من المهارات العملية التي تساعد الفتيات على إدارة الضغط النفسي وتحقيق التوازن وإبراز دور الأسرة والمجتمع في دعم صحة الفتيات , بالاضافة إلى إستعراض مجموعة من المحاور ومنها القدوة الحسنة وتأثيرها على الآخرين - إستغلال وقت الشباب في التعليم والتطوير من النفس - كيفية التعامل مع المشاعر وبيان حكم الحب - كيفية إختيار شريك الحياة ومقومات إختيار الزوج وتم فتح باب المناقشة للرد على إستفسارات الحضور.