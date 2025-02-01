أهالي غزة ينظمون وقفة لدعم الرئيس السيسي والمصريين في رفض التهجير

استعد أهالي قطاع غزة لتنفيذ وقفة حاشدة بمنطقة مفترق دير البلح بقطاع غزة، دعمًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وموقف مصر من رفضها للتهجير.

وقالت العشائر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه يجرى الآن تجهيز وقفة للعشائر الفلسطينية دعما لموقف مصر برفض فكرة التهجير مدخل دير البلح رافعين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن تسيير موكب بالسيارات لدعم مصر والرئيس السيسي.

وقالت العشائر، إن اللجنة المصرية ومجلس وجهاء وشيوخ ومخاتير محافظة خانيونس تتشرف بدعوتكم للمؤتمر العشائري دعما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد التهجير، وذلك اليوم السبت وستبدأ الفعالية الساعة الواحدة ظهرًا من أمام رمزون دير البلح، حيث إن السيارات مؤمنة للانطلاقة من ديوان الشيخ طه الأسطل بالسطر الشرقي.