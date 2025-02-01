تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان لجلسة 4 فبراير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى أسوان بالكوربة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة لـ 4 فبراير الجاري لتقديم المستندات.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد حجازي، وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

وأحال المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية.