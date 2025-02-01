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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يسعى لمواصلة انتصاراته أمام زد في الدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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يلتقي فريق المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام زد إف سي، اليوم السبت، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدي، بقيادة على ماهر، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف.

ويحل المصري ضيفًا على فريق زد في لقاء مرتقب، في تمام الرابعة عصر اليوم  السبت. 

زد يدخل المباراة محتلًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3.

فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

من جانبه، رهن مجلس إدارة النادي المصري صرف مستحقات لاعبيه الفترة المقبلة بعودة الانتصارات المحلية، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجل غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

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