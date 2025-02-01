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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أممي: الصين تلعب دورا حاسما في مجال تغير المناخ

الصين
الصين
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قال المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الصين، سيدهارث تشاترجي، إن قيادة الصين أصبحت بالغة الأهمية في مجال تغير المناخ، خاصة مع التحول السريع للاقتصاد الأخضر في البلاد.
وأشار تشاترجي - في مقابلة مع قناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم السبت- إلى الحاجة الماسة لمزيد من التعاون بين الصين والأمم المتحدة والدول الأخرى؛ لمناقشة كيفية تعزيز الصحة العامة، وهو الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضمن التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف "أن الصين تلعب دورًا بالغ الأهمية في قيادة المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر، خاصةً في مواجهة التحديات المناخية الهائلة التي يواجهها العالم"، لافتا إلى أنه في ظل وجود أكثر من 80 صراعًا قائمًا في جميع أنحاء العالم يتعين تعزيز السلام العالمي والتضامن الدولي، مؤكدًا أن دور الصين سيصبح ذا أهمية بالغة في هذه العملية. قال المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الصين، سيدهارث تشاترجي، إن قيادة الصين أصبحت بالغة الأهمية في مجال تغير المناخ، خاصة مع التحول السريع للاقتصاد الأخضر في البلاد.
وأشار تشاترجي - في مقابلة مع قناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم السبت- إلى الحاجة الماسة لمزيد من التعاون بين الصين والأمم المتحدة والدول الأخرى؛ لمناقشة كيفية تعزيز الصحة العامة، وهو الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضمن التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف "أن الصين تلعب دورًا بالغ الأهمية في قيادة المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر، خاصةً في مواجهة التحديات المناخية الهائلة التي يواجهها العالم"، لافتا إلى أنه في ظل وجود أكثر من 80 صراعًا قائمًا في جميع أنحاء العالم يتعين تعزيز السلام العالمي والتضامن الدولي، مؤكدًا أن دور الصين سيصبح ذا أهمية بالغة في هذه العملية.

الصين تغير المناخ