"حماس" تدعو إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني

دعت حركة حماس اليوم السبت إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وعدم المماطلة والمراوغة.

وأضافت الحركة ـ في بيان حسبما أفادت قناة ( القاهرة) الاخبارية ـ إنه على الرغم من الظروف القاسية، إلا أنها حرصت على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجز الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث شمونسل سيغال (65 عاما) ويعاني من أمراض متعددة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد سلمت في وقت سابق اليوم 3 محتجزين إسرائيليين وهم ياردن بيباس وعوفر كالدرون الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية وكيث شمونسل سيجال الذي يحمل الجنسيتين الاسرائيلية والأمريكية.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل في وقت لاحق اليوم عن 183 أسيرا فلسطينيا، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينهم 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.