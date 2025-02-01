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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم المحتجز الثالث من ميناء غزة وجار نقله لقواتنا

الصليب الأحمر يتسلم
الصليب الأحمر يتسلم كيث سيجال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلم "الصليب الأحمر" المحتجز الثالث "كيث سيجال" من ميناء غزة، "وجار نقله إلى قواتنا داخل القطاع"، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

رصدت "القاهرة الإخبارية" عملية تسليم المحتجز الثالث كيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

ووقع الصليب الأحمر وثائق تسلم المحتجز الثالث "كيث سيجال"، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل

وفي سياق متصل، سلمت حركة حماس الصليب الأحمر محتجزين إسرائيليين اثنين بقطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

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