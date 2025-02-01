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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 134 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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سجلت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، 134 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، فى بيان صحفي أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم، اليوم السبت- أنه تم رصد 134 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبقى محور بوكروفسك هو أكثر موقع يشهد اشتباكات، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 54 غارة جوية على مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط 105 قنابل موجهة.
ونفذ الجيش الروسي 6200 ضربة مدفعية على مواقع أوكرانية، منها 136 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، بالإضافة لنشر 2018 طائرة بدون طيار.

بوكروفسك الجيش الروسي القوات الروسية الصواريخ متعددة