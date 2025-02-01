"المتحدة" تعلن عن الفيلم الوثائقي "أم كلثوم.. الست والوطن" على شاشة الوثائقية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "أم كلثوم.. الست والوطن"، عن طريق قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة، إحياء لذكرى السيدة أم كلثوم أحد أهم الرموز الفنية والوطنية.

ويتضمن الفيلم محاور لحياة كوكب الشرق أم كلثوم، ونشأتها ومراحل حياتها الفنية والإنسانية، وتقديم سرد لكل محطات الرحلة الخاصة بها.

ويقدم الفيلم الجوانب الوطنية الهامة في مسيرة أم كلثوم، والأدوار الوطنية التي قدمتها في سبيل الوطن، ويكشف الفيلم جوانب عديدة لا يعلمها الكثير من الجمهور والمتابعين.

يشارك في الفيلم الوثائقي، مجموعة كبيرة من رموز الكتابة والفن والأدباء وكل أطياف المجتمع، لما للسيدة أم كلثوم من قيمة على مستوى العالم العربي.