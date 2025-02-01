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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: لن نرتاح حتى تكتمل كل مراحل صفقة التبادل

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين الإسرائيليين
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قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في بيان، اليوم السبت، لن نرتاح حتى تكتمل كل مراحل صفقة التبادل ويعود جميع ذوينا من قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قالت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يسعى لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى. 

وأكدت العائلات أنها لن تسمح بتعطيل الاتفاق مرة أخرى، وستواصل القتال حتى يتم إعادة أبنائها. 

وأضافوا، أن هناك عناصر متطرفة في الحكومة الإسرائيلية تحاول عرقلة تنفيذ الاتفاق ودفع الأمور نحو استمرار الحرب، معربين عن شكرهم للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على جهوده، منوهين عن أملهم في أن يواصل مساعيه لجعل وقف إطلاق النار دائمًا.

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