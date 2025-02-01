معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل مستمرة في الاعتقالات والتهجير بالضفة الغربية

أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي، حابس الشروف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في الاعتقالات والتهجير في الضفة الغربية.

وقال الشروف، في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار اليوم/السبت/، إن إسرائيل تقتل فرحة الشعب الفلسطيني بخروج الأسرى، من خلال الإغلاقات واستمرار الاعتقالات والاقتحامات في الضفة الغربية، واستمرار التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أنها منتصرة وأطلقت العنان لنفسها بالضفة الغربية، ومازلت متمسكة بفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتقوم القوات الإسرائيلية بتجريف وتدمير البنية التحتية بالمخيمات حتى لا يستطيع أحد العودة إليها مرة أخرى.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يعتبر الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي أبطال حقيقيين، وهناك عدد من الأسرى في حالة صحية صعبة للغاية، مناشدا بوقف حركة الاعتقالات خلال فترة إطلاق سراح الأسرى.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول قناعته بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قال الشروف، إن الوضع الداخلي في إسرائيل لا يسمح بالحرب، وتوصيات الجيش وأصحاب رؤوس الدولة العميقة لا يريدون الحرب مرة أخرى، فضلا عن أن سموتريتش ليس جزءا من سياسة الأمن القومي الإسرائيلي.