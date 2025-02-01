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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفعيل خدمات نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة بالمنوفية بداية من فبراير 2025

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن بدء تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة اعتبارًا من 1 فبراير 2025.

يأتي هذا التفعيل تنفيذًا لتعليمات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، وتحت إشراف الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية. 

وبدأت إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، برئاسة الدكتورة إيمان زهران، بالتعاون مع إدارة العلاج على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة فاطمة خلف، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة.

أبرز إجراءات التفعيل:

  • الفرز الأولي للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة.
  • إحالة المرضى إلى مكاتب التسجيل لمتابعة موقف استحقاق العلاج على نفقة الدولة بشكل يومي.
  • إجراء الفحوصات الطبية وعرض الحالات على اللجنة المختصة يوميًا لضمان سرعة تقديم الخدمة.
  • تسجيل طلبات المرضى وإعداد الملفات الخاصة بهم يوميًا.
  • عرض الحالات على اللجنة الثلاثية خلال أيام انعقادها وفق جدول العمل.
  • إصدار قرارات العلاج وصرف الأدوية لأول مرة خلال أيام انعقاد اللجنة بالمواقع التالية:
    • الأحد والأربعاء: كفر عشما، البتانون، وطوخ دلكة.
    • الأحد والثلاثاء: طه شبرا.
    • الأربعاء والخميس: سبك الضحاك.
  • وصف وصرف الأدوية الشهرية للمرضى وفقًا للإجراءات المحددة.

المراكز الصحية التي ستقدم الخدمة:

  1. سبك الضحاك - إدارة الباجور.
  2. كفر عشما - إدارة الشهداء.
  3. البتانون - إدارة شبين الكوم.
  4. طوخ دلكة - إدارة تلا.

وأكدت مديرية الصحة بالمنوفية على التزامها بتنفيذ هذه الإجراءات لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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