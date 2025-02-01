بالفيديو.. خبير تكنولوجيا يوضح الفرق بين "ديب سيك" وشات "جي بي تي"

أكد الدكتور محمد عسكر، خبير التكنولوجيا والمعلومات، أن الصين تمتلك رؤية واضحة لتصبح الدولة الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، رغم العقوبات المفروضة عليها وتحذيرات البنتاجون بشأن تطبيق ديب سيك.

وخلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد، أوضح عسكر أن أمريكا لا تزال متقدمة على الصين في هذا المجال، لكنها لم تعد بعيدة عن اللحاق بالقمة، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية لم تمنع الصين من تعزيز قدراتها التكنولوجية.

وأضاف أن واشنطن تتبنى موقفًا عدائيًا تجاه التطبيقات الصينية، وليس فقط تيك توك الذي تم حظره سابقًا بقرار المحكمة الفيدرالية قبل أن يعيده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام صلاحياته.

وكشف عسكر أن تطبيق ديب سيك تم تطويره باستخدام 2000 وحدة من الرقائق الإلكترونية، مقارنة بـ 16 ألف وحدة استخدمها شات جي بي تي "ChatGPT"، وبلغت تكلفته 5.6 مليون دولار فقط مقابل 100 مليون دولار لتطوير شات جي بي تي"ChatGPT"، مشيراً إلى أن ديب سيك مجاني ويتميز بتقديم خدمات أكثر تطورًا في العمليات الرياضية والمنطقية والأكواد البرمجية مقارنة بـ شات جي بي تي "ChatGPT".



