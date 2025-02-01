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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول طائرة مساعدات سعودية لمطار العريش الدولي استعدادا لإدخالها لقطاع غزة

وصول طائرة مساعدات
وصول طائرة مساعدات اغاثية لمطار العريش
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استقبل مطار العريش الدولي، اليوم السبت، طائرة مساعدات سعودية تحمل أكثر من 50 طنًا من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة منها مساعدات غذائية ولوازم مطبخ ومساعدات أخرى طبية.

واستقبل الهلال الأحمر المصري المساعدات الإغاثية وجاري تفريغ حمولة الطائرة بمعرفة عناصر الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وتوجيه المساعدات فورا لمعبر رفح البري لأدخالها لقطاع غزة.

ورافق الطائرة الشيخ عبدالله العنقري، رئيس بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسعد العتيبي مسؤول مركز الملك سلمان للإغاثة، وتعد الطائرة رقم  55 ضمن الجسر الجوي الذي يصل مطار العريش الدولي منذ بداية الحرب وحتى الآن.

الهلال الاحمر المصري الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية