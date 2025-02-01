حماس: حرصنا على توفير الرعاية الصحية للمحتجز الإسرائيلي ذو الجنسية الأمريكية

أكدت حماس، اليوم السبت، أنه رغم الظروف القاسية حرصنا على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجز الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويعاني من أمراض متعددة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أعلنت حركة "حماس" أنها في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، قامت المقاومة بالإفراج عن ثلاثة أسرى، أحدهم (إسرائيلي) يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الحركة أن عملية التسليم التي تمت أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء، مثل القائد أحمد الجعبري وإخوانه من أعضاء المجلس العسكري، مشيرةً إلى أن رجال القسام سيواصلون مسيرتهم.

وأوضحت حماس، أنه رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي، الذي يعاني من عدة أمراض.

وأشارت إلى أن الحشود الجماهيرية الكبيرة التي رافقت عملية التسليم، واحتفالات الشعب بهذا الإنجاز، تعكس استفتاء حقيقيا على تمسكهم بنهج المقاومة كسبيل لتحرير الأرض والمقدسات.

كما أكدت الحركة أن الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي ظهر بها أسرى العدو تؤكد قيم المقاومة وحرصها على احترام حقوق الأسرى، في حين أن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

ودعت حماس إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني دون مماطلة أو تلاعب.