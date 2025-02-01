إطلاق قافلة طبية بقرية الأمل في البحيرة.. صور

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة بسمة عبد الستار، منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية الأمل "عفونة سابقا" بوادى النطرون، والتي تضررت بشدة جراء السيول التى غمرت المحافظة في نوفمبر 2015 وراح ضحيتها العديد من أبناء المنطقة، وجود 7 عيادات طبية ، وتم الكشف خلالها على 583 مواطن مجانا، من خلال وجود خدمات طبية متنوعة.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى وجود معمل دم (96 تحليل) ومعمل طفيليات (53 تحليل) وجهازى أشعة عادية وسونار (24 فحص)، كذلك عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن (179 فحص)، ووجود لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الاحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.