ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب تقرير المرور حول قيادة طالب لسيارة برعونة في مصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحفظت نيابة مصر الجديدة علي سيارة ضبط طالب متهم بقيادتها برعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وكذلك التراخيص الخاصة بها وطلب تقرير من المرور بشأنها

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،قائد سيارة كان يسير برعونة في شوارع القاهرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتبين من التحقيقات أن الفيديو تم تصويره في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث رصدت فيه تصرفات متهورة للسائق الذي كان يقود السيارة برعونة.

وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن بدائرة قســـم شرطة المطرية دائرة قسم شرطة المطرية حياة المواطنين للخطر حياة المواطنين سيارة برعونة مديرية أمن القاهرة مصر الجديدة مقطع فيديو