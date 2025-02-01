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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصليب الأحمر فى طريقه لتسلم المحتجز الثالث بميناء غزة

تبادل للاسرى
تبادل للاسرى
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن الصليب الأحمر في طريقه لنقطة تسلم المحتجز الإسرائيلي الثالث في ميناء غزة

وقال يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية من ميناء غزة، إنه من المقرر أن يصل بعد قليل ممثلون عن منظمة الصليب الأحمر الدولية لاستلام المحتجز الثالث الذي سيصل بصحبة "وحدة الظل" التابعة لكتائب القسام التابعة لحركة حماس.

وأضاف "أبوكويك"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا نشهد الدفعة الرابعة ضمن إجراءات صفقة التبادل، التي بمقتضاها توقفت هذه الحرب لمدة 42 يومًا، وهي المرة الثانية التي تتم فيها عملية التبادل في مدينة خان يونس ومحافظة أخرى (غزة)".

الصليب الاحمر المحتجز الإسرائيلي الثالث ميناء غزة